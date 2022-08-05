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Сенатор Яцек Бурый заявил, что Польше может не хватить угля зимой

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Сенатор верхней палаты Польши Яцек Бурый заявил, что стране может не хватить угля будущей зимой. Об этом он сообщил на заседании парламента, передает РИА «Новости».

«Мы сжигаем 57 миллионов тонн угля в год, добыча — около 42 миллионов. Пятнадцать миллионов нам не хватает», — сказал он.

Он пояснил, что польские порты могут не справиться с импортом недостающего объема угля.

Ранее сообщалось, что Польша поддерживает план Европейской комиссии по добровольному сокращению потребления газа на 15%. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в ходе встречи с министрами энергетики стран Евросоюза.

Она подчеркнула важность того, чтобы ЕС не вынуждал страны соглашаться на сокращения, которые они считают для себя недопустимыми. И Варшава не поддержит меры, которые пытаются навязать, сказала Москва.

По словам министра, в вопросах, которые касаются энергетики, решения должны принимать правительства конкретных государств.

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