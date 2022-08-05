The Economic Times: Россия стала крупнейшим после Ирака поставщиком нефти в Индию

Россия в июне заняла второе место по объему экспорта нефти в Индию после Ирака. Об этом написала газета The Economic Times со ссылкой на данные источников в индийском правительстве.

По сведениям собеседников издания, в июне Россия поставила индийским нефтеперерабатывающим компаниям больше сырой нефти, чем Саудовская Аравия. Москва смогла нарастить импорт за счет больших скидок в цене, что сделало ее более выгодной, чем у этого крупнейшего государства Аравийского полуострова.

«Индия стремится получить нефть с большой скидкой и по минимальным ценам. Российская нефть пока соответствует этим требованиям», — приводит издание слова источника.

Издание пишет, что Эр-Рияд же компенсирует сокращение поставок сырья Нью-Дели наращиванием экспорта нефти в страны Европы.

В конце июня The Economic Times написала, что нефтеперерабатывающие компании Индии в 50 раз нарастили закупки российской сырой нефти с апреля по июнь 2022 года. Импорт нефти за апрель — июнь впервые составил 10% всей сырой нефти, закупаемой Индией за границей. До февраля поставки не превышали 0,2% общего объема таких закупок страны.