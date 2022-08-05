Интернет-магазинам запретят продавать контрафактные товары

Маркетплейсы будут нести ответственность за торговлю контрафактным и немаркированным товаром. Постановление об этом 29 июля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

С 1 марта 2023 года онлайн-платформы должны контролировать движение продукции и не допускать к продажам товары без маркировки. Маркировать продукцию будут производители и импортеры. При невыполнении требования к ответственности привлекут и маркетплейсы.

Также онлайн-магазины обяжут передавать сведения в систему маркировки «Честный знак».

«Честный Знак» — система маркировки и прослеживания товаров, запущенная с целью снижения количества поддельной продукции и некачественных аналогов. Цифровой код, наносимый в системе, гарантирует подлинность и качество товара. Систему ввели в 2019 году. На сегодняшний день в стране маркируется молочная продукция, минеральная вода, табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника.

7 июля директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский заявил, что маркетплейс Wildberries становится каналом сбыта контрафакта.