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Россияне теряют 18 млрд рублей в год из-за протекающих сливных бачков

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Unsplash

Из-за несвоевременного ремонта сливных бачков в туалетах российские семьи в год теряют около 18,4 млрд рублей. К таким выводам пришли в компании Doma.ai — онлайн-платформы для автоматизации коммунальной сферы.

Как сообщили «Газете.Ru» в компании, они проанализировали жалобы граждан на протечки сантехники и пришли к выводу, что примерно в 4% из 70 млн российских квартир несвоевременно ремонтируют протекающие бачки унитазов.

При средней стоимости кубометра воды и водоотведения в 70 руб. это приводит к тому, что за год такие семьи теряют в среднем по 6552 рубля. Еще в 133 рубля в год обходится несвоевременная починка протекающего крана, что встречается в 5% квартир.

Суммарно в год из-за неисправной сантехники россияне переплачивают за воду 18,9 млрд рублей. Аналитики также обратили внимание, что чистка зубов при незакрытом кране приводит к потере 15 литров воды в минуту. А мытье посуды под краном обходится в 60 литров воды в день.

В конце июля Минстрой предложил включить в тарифы на воду и тепло расходы на цифровизацию коммунальной и строительной отраслей. Управляющие компании инициативу не поддержали и сообщили, что это приведет к росту цен на коммунальные услуги на десятки процентов.

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