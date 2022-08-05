В колл-центре «Аквалайфа» сообщили, что не знают о планах выпускать Ritter Sport в России

В российской компании ПК «Аквалайф», которой принадлежит бренд «Напитки из Черноголовки», ничего не знают о планах выпускать шоколад Ritter Sport на российской территории. Об этом «Газете.Ru» сообщили в колл-центре компании.

«Информации о том, что компания «Аквалайф» будет выпускать и производить в России шоколад Ritter Sport, у нас не имеется. В настоящее время у нас есть свое производство по нашим маркам. Мы выпускаем также кондитерские изделия и свой шоколад Fantola с малиной и другими вкусами», — рассказали в организации.

На уточняющий вопрос о том, что какая-то иная компания может выпускать Ritter Sport в России, в «Аквалайфе» также ответили, что не обладают подобной информацией.

Ранее Mash со ссылкой на собственные источники сообщил, что владелец бренда Ritter Sport, немецкая Alfred Ritter GmbH & Co ведет переговоры с «Аквалайф» о локализации производства. До этого шоколадки ввозили в Россию напрямую из Германии.

Однако после введения санкций логистика сильно затруднилась. Mash также сообщал, что название локализованного в России немецкого шоколада могут изменить, а ассортимент вкусов, вероятнее всего, сократится.