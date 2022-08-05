В Wildberries рассказали, какие трусы предпочитают носить жители регионов России

В аналитической службе маркетплейса Wildberries провели исследование о предпочтениях россиян в выборе трусов, приуроченное ко Дню нижнего белья, который ежегодно отмечается в США. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе торговой площадки, в первом полугодии 2022 года жители России приобрели 10,5 млн единиц трусов. По подсчетам компании, больше всего в стране денег на них тратят жители Чукотки (1 703 руб.), Магаданской области (1 533 руб.), Москвы (1 491 руб.), Хабаровского края (1 338 руб.) и Мурманской области (1 272 руб.).

«Мужчины-москвичи чаще других выбирают для себя обтягивающие трусы-шорты синего цвета, женщины-москвички — модное белье с завышенной талией. На Чукотке мужчины предпочитают брутальные серые семейные трусы, женщины — комфортные хлопковые черные слипы. Мужчины из Магаданской области чаще всего приобретают наборы разноцветных трусов-плавок, а женщины — яркие трусики-базильяно. Хабаровчане предпочитают спортивные боксеры с гульфиком, а хабаровчанки выбирают разноцветные стринги в рубчик. Мужчины из Мурманской области чаще интересуются яркими семейными трусами в контрастную клетку, а женщины из региона приобретают бесшовные утягивающие трусики с высокой посадкой для коррекции фигуры», — рассказали в пресс-службе компании.

Представители компании отметили, что продолжает расти интерес россиян к отечественной продукции: за указанный период 67% от общих продаж трусов на Wildberries пришлись на продукцию от отечественных брендов. Этот показатель вырос на 7%.

«Наибольшей популярностью у россиян пользуются трусы из хлопка черного, серого или голубого цветов. При этом потребители предпочитают приобретать нижнее белье с запасом — в упаковках по 3-5 единиц. В среднем россиянин в 2022 году тратил около 1 253 рублей на покупку трусов на Wildberries, за год этот показатель вырос на 11%», — пояснили в компании.

Ранее стало известно, что компания Wildberries станет новым техническим партнером футбольного клуба «Спартак».