Атакованный беспилотниками Новошахтинский НПЗ возобновил работу

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев сообщил, что Новошахтинский завод нефтепродуктов, подвергшийся атаке беспилотников в конце июня, возобновил работу в полном объеме, передает ТАСС.

Он отметил, что после произошедшего предприятие не прекращало работу, продолжая выпускать продукцию на одной установке. Однако теперь завод возобновил работу второй установки и функционирует в штатном режиме.

Пожар на заводе произошел 22 июня после атаки двух беспилотников, прибывших «со стороны западной границы Ростовской области», сообщали в пресс-службе компании. Губернатор региона Василий Голубев подтвердил, что на территории предприятия обнаружили обломки двух беспилотников. Администрация завода расценила инцидент как теракт.

Представитель администрации Красносулинского района Ростовской области Максим Елисеев сообщал «Газете.Ru», что с завода эвакуировали 11 человек, пострадавших нет.

Как сообщается на сайте предприятия, Новошахтинский НПЗ является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России. В 2019 году на НПЗ началась масштабная программа модернизации, завершить которую планируют к 2027 году.