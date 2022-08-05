Торгпред РФ заявил о «серьезной перспективе» замены импорта Запада поставками из КНР

Замещение импорта из недружественных стран поставками из Китая обладает «достаточно серьезными перспективами». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление торгового представителя России в КНР Алексея Дахновскиого.

«Если говорить об импортозамещении, то есть скорее не об импортозамещении, а о замещении импорта из недружественных стран импортом из Китая, очевидно, что здесь есть достаточно серьезные перспективы», — сказал он.

По словам торгового представителя России в КНР, китайские компании предлагают продукцию, которая могла бы заместить импорт из недружественных государств. Он отметил, что на сегодняшний день китайская сторона производит все возможные товары, и технологический уровень промышленности КНР находится на высоком уровне.

Дахновский добавил, что России следует брать китайские технологии за основу и дорабатывать, чтобы перейти «на реальное импортозамещение».

В июне Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило, что товарооборот России и Китая в период с января по май 2022 года вырос на 28,9%, достигнув показателя в $65,81 млрд.