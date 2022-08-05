РИА «Новости»: более 20 международных брендов в России сменили названия на российские

Более 20 международных брендов в России сменили названия на российские, подсчитало РИА «Новости».

«Некоторые просто сменили написание своего бренда с латиницы на кириллицу, как это сделал L'Occitane, став л'Окситаном. Другие же оставили в названии лишь первые буквы или слоги прежнего имени. Например, бренд одежды Reserved теперь просто RE, товары Cropp можно найти под вывеской CR, а продукцию Sinsay под брендом «Син». Магазин джинсов Levi's вместе с тем стал JNS», — указано в сообщении.

Кроме того, некоторые бренды немного изменили название, оставив ключевые слова в названиях — например, сеть отелей The Ritz-Carlton стала назваться The Carlton Moscow.

Также есть бренды, которые сменили названия радикально: самый яркий пример — McDonald's, ставший сетью «Вкусно и точка». Некоторые бренды сменили название так, чтобы вызывать ассоциации с предыдущим названием — производитель молочной продукции Valio поменял название на Viola.

Ранее в Москве и Санкт-Петербурге вновь открылись магазины ювелирного бренда Tous.