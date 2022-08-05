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Кабмин Японии призвал Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в «Сахалине-2»

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gazprom.ru

Правительство Японии призвало компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «Сахалин-2» является важным проектом с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом.

«Я встречался с директором Mitsui&Co и попросил его положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта – российской компании», — сообщил Хагиуда.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО «Сахалинская энергия» в качестве нового оператора СРП-проекта «Сахалин-2», компания будет зарегистрирована в Южно-Сахалинске. Действующий глава филиала Sakhalin Energy станет управляющим создаваемой компании.

В начале августа крупная универсальная торговая компания в Японии Mitsui & Co. и японский конгломерат Mitsubishi Corp. понизили оценку своих активов в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» на 217,7 млрд иен (порядка $1,6 млрд).

В июле агентство Kyodo сообщило, что правительство Японии ведет переговоры с Mitsui и Mitsubishi по поводу сохранения их доли в проекте «Сахалин-2» после того, как Москва решила сделать оператором проекта российское ООО.

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Россия — Япония
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