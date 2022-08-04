Telegraph: промышленность в Германии рухнет без газа из России по принципу домино

Если российский газ перестанет поступать в Германию, страна столкнется с цепной реакцией в экономике, пишет обозреватель Тим Уоллес для британского издания The Telegraph.

В материале говорится, что основные отрасли государственной промышленности, включая химическую, могут быть разрушены, при перекрытии потоков российского топлива. По мнению автора, это приведет к эффекту домино в остальных сферах хозяйственной деятельности.

Специалисты Commerzbank считают, что дефицит энергоносителя погрузит Германию в глубокую рецессию, подобную произошедшей после финансового кризиса в 2009 году.

Ранее глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс заявил, что не исключает ситуацию, в которой страны Евросоюза могут полностью или частично пересмотреть решение о запрете на импорт российских энергоресурсов в случае значительного ухудшения ситуации с энергоснабжением.