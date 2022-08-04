Минпромторг РФ включил расходники для лечения рака в список для параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации включило реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака в список товаров для параллельного импорта. Об этом сообщает ТАСС.

По приказу ведомства, список был дополнен брендом Miltenyi Biotec. Благодаря этому появится производить поставки нужных реагенты наборов, которые необходимы для работы медицинского оборудования данного изготовителя, которые используются в ряде медицинских учреждений РФ.

Также перечень параллельного импорта дополнили косметической продукцией брендов Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase.

Ранее руководитель Министерства экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что

объем поставок товаров в Россию по параллельному импорту составил почти $4 млрд.

Товары по параллельному импорту ввозятся без разрешения правообладателя. На сегодняшний день в России этот механизм легализован на период до конца 2022 года.

До этого глава Минэкономразвития заявил, что ситуация в российской экономике продолжает складываться лучше прогнозов, которые давали в марте — апреле.