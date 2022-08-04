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«Газпром» назвал причину осложнений с передачей турбины для «Северного потока»

«Газпром»: поставка отремонтированной турбины Siemens в РФ невозможна из-за санкций

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Wolfgang Rattay/Reuters

«Газпром» в своем Telegram-канале объяснил невозможность получить отремонтированную турбину, которая нужна для работы газопровода «Северный поток».

Корпорация настаивает, что для разрешения ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции «Портовая» препятствуют действующие антироссийские санкции. Там отметили, что сейчас на КС «Портовая» в рабочем состоянии находится один из шести агрегатов, а суточная производительность станции не превышает 33 миллионов кубометров в сутки.

В «Газпроме» отметили, что двигатели должны были ремонтировать на канадском заводе.

«В связи с канадскими санкциями и без согласия «Газпрома» двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта», — пояснили в компании.

По словам корпорации, в результате канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, но они не связаны с действующим контрактом компании Siemens Energy Canada Limited, не являющейся стороной по контракту.

«В случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения. В свою очередь это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей КС «Портовая»», — подчеркнули в «Газпроме».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что «Газпрому» важно получить юридическое подтверждение отсутствия санкций на турбину «Северного потока», чтобы вернуть ее после ремонта.

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