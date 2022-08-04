Министр климата Польши Анна Москва заявила о заполнении газовых хранилищ в стране на 100%

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что страна закончила подготовку к началу отопительного сезона, заполнив полностью подземные газовые хранилища. Об этом она сообщила телеканалу Polsat.

«На этот сезон мы обеспечены. У нас уже 100 процентов газа в хранилищах», — сказал она.

Москва также отметила, что поставки газа в страну продолжаются, несмотря на сокращение работы трубопровода «Северный поток».

Кроме того, министр добавила, что в Польшу уголь поступает все время.

«Мы также начали раздачу по стране, склады смогут собирать этот уголь и отправлять его в хозяйства», — сообщила она.

25 июля Министр климата и окружающей среды Польши заявляла, что Варшава не собирается делиться газом с другими странами Европейского союза. По ее словам, все потребности Польши удовлетворены в отличие от 11 государств ЕС, «которые уже сегодня ввели ограничения».

Ранее польская компания PGNiG сообщала, что получила уведомление от «Газпрома», согласно которому, российская организация полностью прекратила поставки газа в Польшу с 27 апреля.