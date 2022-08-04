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Совкомбанк планирует размещение локальных субординированных облигаций

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Илья Питалев/РИА «Новости»

ПАО «Совкомбанк» планирует размещение локальных субординированных облигаций. Выпуск зарегистрирован Банком России от 17.05.2022 года.

Номинальная стоимость облигации составляет 200 000 долларов США. Облигации имеют 17 купонов, а продолжительность купонного периода составляет 182 дня.

Срок погашения облигации через 8,5 лет с даты начала размещения. Также банк имеет право досрочно погасить облигацию по номинальной стоимости в любую дату по прошествии 5,5 лет с даты начала размещения.

Все расчеты будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям.

Инвесторы имеют возможность реализации действующих еврооблигаций Банка разных типов в случае технической возможности. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов Банка.

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