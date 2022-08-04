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Yle: «Газпром» начал сжигать газ после сокращения поставок в Европу

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Ari Laine/yle.fi

Российская энергетическая компания «Газпром» в течение нескольких недель сжигает газ близ российско-финской границы рядом с компрессорной станцией (КС) «Портовая», где установлены турбины «Северного потока». Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на данные NASA и очевидцев.

Отмечается, что согласно спутниковым снимкам системы мониторинга пожаров NASA, каждый день с 17 июня на «Портовой» вспыхивает пламя. Других очагов возгорания в районе компрессорной станции не фиксировали.

Очевидец Ари Лайне видел пламя 24 июля во время посещения острова Ланскери. По его словам, полыхающее над деревьями пламя было в том направлении, где находится КС.

Пламя стало вспыхивать через три дня после снижения прокачки топлива по газопроводу «Северный поток» до 40%. Затем с 11 по 21 июля Россия полностью прекращала поставки газа по «Северному потоку» на время техобслуживания.

Сейчас «Газпром» отправляет через «Северный поток» лишь 20% от плановой мощности газопровода. Компания снизила объем прокачки топлива с 27 июля в связи с ремонтом еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

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