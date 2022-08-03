Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Суд отправил под арест экс-руководителя аппарата главы МЧС 22:39
В Карелии подросток получил перелом черепа после того, как его сбил поезд 22:37
В Apple отказались от повышения цен на новые iPhone 22:25
Мостовой оценил перспективы игроков «Спартака» проявить себя в Европе 22:23
В МЧС заявили, что судьба двух человек с горящего склада Ozon остается... 22:18
Под Ульяновском мужчина изрезал жене ноги и получил 9 лет колонии 22:05
В Белоруссии публикации Арестовича признали экстремистскими 22:02
В сети появилась информация об игре про Железного человека от Electronic Arts 22:01
МО РФ: бойцы украинского батальона «Айдар» выгнали всех пациентов... 21:59
Смородская назвала безобразием решение «Аталанты» заблокировать переход Миранчука 21:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Bloomberg нашли лазейку для российской нефти в Египте

Bloomberg: нефть из России в обход санкций перегружают в небольшом египетском порту

close
100%
Robert F. Bukaty/AP

Нефть из России в обход санкций перегружают в небольшом египетском порту, сообщает агентство Bloomberg, указывая на данные отслеживания судов.

Речь идет о небольшом порте Эль-Хамра, расположенном в дельте Нила. Танкеры с российской нефтью марки Urals прибывают в Эль-Хамра, где нефть смешивают с нефтью иного происхождения.

По данным агентства, в Эль-Хамра только за 24 июля было доставлено более 700 тыс. баррелей нефти. Спустя час другое судно с нефтью на борту покинуло этот порт, уступив свое место перед этим судну с российской нефтью.

Эль-Хамра является небольшим нефтеналивным портом, с шестью резервуарами, способными вместить до 1,5 млн баррелей сырой нефти. Bloomberg предполагает, что здесь российскую нефть могут смешивать с местными сортами, добываемыми в западной части Египта.

Ранее в Германии назвали шестой пакет санкций против России «дырявым».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть