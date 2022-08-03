В Bloomberg нашли лазейку для российской нефти в Египте

Нефть из России в обход санкций перегружают в небольшом египетском порту, сообщает агентство Bloomberg, указывая на данные отслеживания судов.

Речь идет о небольшом порте Эль-Хамра, расположенном в дельте Нила. Танкеры с российской нефтью марки Urals прибывают в Эль-Хамра, где нефть смешивают с нефтью иного происхождения.

По данным агентства, в Эль-Хамра только за 24 июля было доставлено более 700 тыс. баррелей нефти. Спустя час другое судно с нефтью на борту покинуло этот порт, уступив свое место перед этим судну с российской нефтью.

Эль-Хамра является небольшим нефтеналивным портом, с шестью резервуарами, способными вместить до 1,5 млн баррелей сырой нефти. Bloomberg предполагает, что здесь российскую нефть могут смешивать с местными сортами, добываемыми в западной части Египта.

Ранее в Германии назвали шестой пакет санкций против России «дырявым».