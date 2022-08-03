Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Под Тулой суд рассмотрит дело мужчины, который избил мать и пытался выбросить ее... 18:02
Блогер и основатель «Сахалинца» Литвин дисквалифицирован на 1,5 года за избиение... 18:01
Географы из МГУ выяснили, как спасти Россию от природных катаклизмов 18:00
В Минобороны РФ сообщили о 27 обменах пленными и телами с Украиной... 17:57
Новак заявил, что мировой спрос на нефть восстановился фактически... 17:49
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе Ozon... 17:46
В Нижнем Новгороде освободили 13-летнего мальчика, убившего друга в подъезде 17:45
В Нагорном Карабахе сообщили о двух погибших военных в ходе боев с ВС... 17:45
В Москве и Петербурге откроют магазины duty free для дипломатов 17:45
В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию после очередной эскалации 17:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Брокерские счета на Мосбирже в июле открыли почти 400 тысяч новых клиентов

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Количество физических лиц, которые открыли брокерские счета на Московской бирже, в июле составило 385,9 тысячи человек. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение пресс-службы торговой площадки.

Теперь число россиян с брокерскими счетами превысило 20,8 млн человек, из них сделки на фондовом рынке совершали более 1,9 млн пользователей.

«Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июля 2022 года превысило 20,8 миллиона (+385,9 тысячи за июль), ими открыто 34,8 миллиона счетов», — говорится в сообщении.

Доля частных инвесторов в объеме торгов ценными бумагами в прошлом месяце составила 77%, в объеме торгов облигациями — 25,7%, на спот-рынке валюты — 26,6%, на срочном рынке — 72,7%.

В портфеля частных инвесторов в июле наибольшее количество ценных бумаг принадлежало таким компаниям, как «Газпром» (28,7%), «Норникель» (10,7%), «Лукойл» (8,9%), «Яндекса» (5,3%).

Во второй половине июля руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута заявил, что неквалифицированные инвесторы могут временно получить запрет на увеличение позиций зарубежных ценных бумаг.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть