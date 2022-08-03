Брокерские счета на Мосбирже в июле открыли почти 400 тысяч новых клиентов

Количество физических лиц, которые открыли брокерские счета на Московской бирже, в июле составило 385,9 тысячи человек. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение пресс-службы торговой площадки.

Теперь число россиян с брокерскими счетами превысило 20,8 млн человек, из них сделки на фондовом рынке совершали более 1,9 млн пользователей.

«Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июля 2022 года превысило 20,8 миллиона (+385,9 тысячи за июль), ими открыто 34,8 миллиона счетов», — говорится в сообщении.

Доля частных инвесторов в объеме торгов ценными бумагами в прошлом месяце составила 77%, в объеме торгов облигациями — 25,7%, на спот-рынке валюты — 26,6%, на срочном рынке — 72,7%.

В портфеля частных инвесторов в июле наибольшее количество ценных бумаг принадлежало таким компаниям, как «Газпром» (28,7%), «Норникель» (10,7%), «Лукойл» (8,9%), «Яндекса» (5,3%).

Во второй половине июля руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута заявил, что неквалифицированные инвесторы могут временно получить запрет на увеличение позиций зарубежных ценных бумаг.