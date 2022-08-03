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Оператор газопровода между Британией и ЕС заявил о проблемах из-за грязных фильтров

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Экспорт газа из Великобритании в Евросоюз (конечная точка находится в Бельгийском городе Зебрюгге) через трубопровод Interconnector затруднен из-за того, что фильтры в газопроводе стали быстро забиваться грязью из-за увеличения поставок британского топлива на континентальную Европу. О этом сообщил оператор оборудования в своем отчете.

Уточняется, что по этой причине пришлось сокращать или вовсе останавливать поставки уже 24 раза. В обычное время фильтры нужно менять только два раза в год.

По данным оператора, на сегодняшний день поставщики заплатили за устранение засоров уже около $330 млн. В мусоре, забивающем фильтры, нашли токсичные материалы.

В апреле сообщалось, что Великобритания может увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз и тем самым снизить его зависимость от российских поставок.

В конце июля издание The Spectator написало, что Великобритания переплатила за электроэнергию 5000% во время рекордной жары, импортируя ее из Бельгии из-за отсутствия российского газа.

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