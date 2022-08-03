Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В России начался прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов 16:28
Обозреватель FT Крастев: Евросоюз должен извлечь три «балканских» урока... 16:27
В Ленинградской области сотрудники ДПС задержали пьяного повара-мигранта... 16:26
МЧС России: площадь пожара на складе Ozon увеличилась до 50 тысяч кв. метров 16:22
Глава МИД КНР Ван И назвал визит Нэнси Пелоси на Тайвань фарсом 16:21
Мосгорсуд: приговоренного к 10 годам колонии депутата ГД Белоусова нужно объявить... 16:21
В НАТО назвали Южный Кавказ стратегическим для альянса регионом 16:20
Удмуртская школьница вызывала рвоту и оказалась в больнице с отеком шеи 16:17
Отреставрированный фильм о группе The Doors выйдет в российский прокат... 16:16
Туристический поток в Россию сократился на 95% по сравнению с 2019... 16:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Великобритании спрогнозировали «астрономическую инфляцию» в 2023 году

NIESR: в Великобритании к 2023 году наступят астрономическая инфляция и экономический спад

close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

«Астрономической» величины инфляция наступит в Великобритании в 2023 году. Такой прогноз дали в британском Национальном институте экономических и социальных исследований (NIESR), пишет газета The Guardian.

«Инфляция взлетит до «астрономических» уровней в течение следующего года, что вынудит Банк Англии повышать процентные ставки», — считают экономисты.

Уточняется, что растущие цены на газ и продовольствие приведут к инфляции до 11% до конца 2022 года.

Аналитики из NIESR также отметили, что по миллионам наиболее уязвимых домохозяйств ударит затяжная рецессия, которая продлится до 2023 года. Особенно это коснется неблагополучных районов королевства.

Во второй половине июня Банк Англии повысил банковскую ставку на 0,25 процентных пункта, до 1,25%, что стало максимумом за 13 лет. В январе 2009 года ставка находилась на отметке в 1,5%.

В конце июля сообщалось, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до 9,4%, что стало рекордным значением с 1982 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть