В Великобритании спрогнозировали «астрономическую инфляцию» в 2023 году

«Астрономической» величины инфляция наступит в Великобритании в 2023 году. Такой прогноз дали в британском Национальном институте экономических и социальных исследований (NIESR), пишет газета The Guardian.

«Инфляция взлетит до «астрономических» уровней в течение следующего года, что вынудит Банк Англии повышать процентные ставки», — считают экономисты.

Уточняется, что растущие цены на газ и продовольствие приведут к инфляции до 11% до конца 2022 года.

Аналитики из NIESR также отметили, что по миллионам наиболее уязвимых домохозяйств ударит затяжная рецессия, которая продлится до 2023 года. Особенно это коснется неблагополучных районов королевства.

Во второй половине июня Банк Англии повысил банковскую ставку на 0,25 процентных пункта, до 1,25%, что стало максимумом за 13 лет. В январе 2009 года ставка находилась на отметке в 1,5%.

В конце июля сообщалось, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до 9,4%, что стало рекордным значением с 1982 года.