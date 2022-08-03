Хуснуллин: в Херсонской области создадут транспортную компанию для вывоза сельхозпродукции

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил об обсуждении вопроса о создании автотранспортного предприятия в Херсонской области для вывоза сельхозпродукции. Об этом он сказал журналистам в ходе своего рабочего визита в регион, передает РИА «Новости».

«Мы будем давать специальные пропуска для проезда по всем территориям, как новым территориям, так и территориям России. И, наверное, создание своего автотранспортного предприятия, чтобы вывозить сельхозпродукцию», — сказал Хуснуллин.

Также вице-премьер добавил, что в рамках визита он провел совещание по вопросу налаживания работы по вывозу сельхозпродукции из региона в Россию. По его словам, эта работа еще не до конца налажена по ряду причин, в том числе из-за неготовности банковской системы работе с безналичными платежами.

30 июля в Херсонской области участники форума общественности приняли политическую декларацию о будущем развитии региона под названием «Русский Херсон». Сообщается, что в планы входит создание курортно-туристического кластера как части туристической отрасли юга России.

4 июля сообщалось, что в Херсонской области сформировали правительство по образцу российских органов власти.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины смогут получить российские паспорта по упрощенному порядку обращения.