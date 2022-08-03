Калининградские власти заявили, что ждут от Литвы официального ответа по транзиту

Власти Калининградской области допускают, что транзит через Литву 1 сентября может остановиться, передают РИА «Новости», ссылаясь на слова руководителя пресс-службы регионального правительства Дмитрия Лыскова. По его словам, поэтому продолжается работа по субсидированию морской переправы.

Он добавил, что региональные власти ждут от Литвы более официального комментария по вопросу остановки ж/д транзита в регион с 1 сентября, чем публикации в СМИ.

«Мы ждём сейчас реакцию более официальную, чем комментарий в СМИ литовских властей по поводу того, как транзит будет работать с 1 сентября», — заявил Лысков.

Ранее министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что проблемы с оплатой перевозки российских грузов могут вынудить республику остановить железнодорожный калининградский транзит.

До этого временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявлял, что литовский Šiaulių bankas прекратит все операции с Россией с 1 сентября.

29 июля литовский МИД сообщал, что получило и приступило к изучению ноты России относительно возможного прекращения платежей за услуги калининградского транзита.

До этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что отказ литовского Šiaulių bankas, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с РФ с 1 сентября будет означать невозможность оплаты транзита.