Нефтегазовые доходы России в июле оказались ниже ожидаемых на 74,7 млрд рублей

Объем дополнительных нефтегазовых доходов государственной казны оказался ниже ожиданий на 74,7 млрд рублей. Сообщение об этом пресс-служба Минфина опубликовала на своем сайте.

Российское министерство финансов рассчитывало, что в июле бюджет страны получит 259,1 млрд рублей, но результат оказался почти на 30% хуже.

Такая динамика наблюдается на фоне падения цен на российский сорт нефти Urals. По данным Минфина, в июле средняя цена российского сорта нефти Urals упала до $78,41 за баррель, что на 10,1% ниже, чем в июне.

Кроме того, «Газпром» c 27 июля сократил поставки газа по «Северному потоку» до уровня не выше 20% от его пропускной способности — не более 33 млн кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 млн.

В августе финансовое ведомство надеется получить дополнительно 359,5 млрд рублей в казну. В последнем летнем месяце на нефтегазовые доходы России существенное влияние может оказать изменение параметров сделки ОПЕК в сторону увеличения добычи.