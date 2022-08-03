ВР решила остаться в России

Британская нефтегазовая компания ВР опубликовала отчетность по итогам 1 полугодия 2022 года, в котором заявила о намерении остаться в России. Компания заявила, что контрсанкции со стороны Москвы не позволяют ВР отказаться от доли в «Роснефти» и осуществить продажу акций «Роснефти» на Московской бирже, а также оценить вероятность какого-либо сценария выхода из актива.

При этом в отчете ВР оценивает убыток от выхода из российских активов, включая долю в «Роснефти», в $24,4 млрд.

Напомним, 27 февраля ВР объявила о намерении продать долю в «Роснефти» в размере 19,75% и доли в других совместных проектах в РФ в связи со спецоперацией России на Украине. Британский холдинг также владеет долями в трех СП с «Роснефтью»: «Таас-Юрях нефтегазодобыча» (20%), «Ермак нефтегаз» (49%) и «Харампурнефтегаз» (49%).

«Несмотря на публичные заявления о разрыве партнерства с «Роснефтью», ВР до сих пор не инициировала никаких процедур по выходу ни из капитала самой «Роснефти», ни из состава акционеров совместных предприятий. ВР остается акционером «Роснефти» и продолжает взаимодействовать со своим российским партнером в рамках действующего акционерного соглашения», - цитировали ранее «Ведомости» источник, близкий к российской компании.

Пример других западных мейджоров, таких, как норвежская энергетическая компания Equinor, французская TotalEnergies, англо-голландская Shell показывает, что выход из российских активов все-таки возможен.

В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме-2022 глава «Роснефти» Игорь Сечин констатировал, что действия BP говорят скорее о желании остаться действующим участником компании «Роснефть» и переждать невыгодную геополитическую ситуацию без реальных потерь.

Сечин также отмечал, что при объеме инвестиций в чуть более $10 млрд, совокупный доход британской компании от ее российских активов составил порядка $36 млрд.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Ведомостям», что «Роснефть» для BP - колоссальный актив, который британская компания не хочет потерять.

По мнению эксперта, BP объявила об уходе из России «в наиболее эмоциональный период», когда Запад отреагировал на начало спецоперации на Украине.

«Но теперь компания тянет время и не хочет выходить из активов», - цитируют эксперта «Ведомости».

Общая прибыль ВР в 2021 году составила $8,487 млрд, из них от участия в капитале «Роснефти» получено $2,688 млрд. С 2013 года российская компания сгенерировала 65% чистой прибыли британского мейджора. Дивиденды, полученные BP от «Роснефти» за весь период владения долей в российской компании, составили $4,6 млрд. В 2021 году BP получила от «Роснефти» $640 млн дивидендов: это составляет 15% дивидендов британской компании в пользу собственных акционеров, или более 40% инвестиций в низкоуглеродный сегмент бизнеса.