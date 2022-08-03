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FT: Украину ждет экономическая катастрофа без финансовой помощи Запада

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Markus Schreiber/AP

Украина остро нуждается в дополнительной финансовой помощи со стороны Запада, в противном случае страну может настичь экономическая катастрофа. Об этом написала британская газета Financial Times со ссылкой на заявление экс-замглавы Центрального банка страны Олега Чурия.

По информации издания, Киев не в состоянии продолжать действия по обороне страны без увеличения объемов макрофинансовой поддержки до $4 — 5 млрд ежемесячно. В Financial Times написали, что с 24 февраля Запад перечислял Украине примерно $2,5 — $3 млрд в месяц.

Газета также отмечает, что объем резервов Банка Украины стремительно заканчивается. В то же время правительство боится принимать решение о повышении налогов из-за слабой экономики страны.

В издании заключили, что без внесения изменений в текущую экономическую политику Киев столкнется с ростом продовольственных цен, истощением резервов страны, валютным кризисом и паникой в банковском секторе.

В начале недели агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников написало, что правительство Украины изучает возможности реструктуризации госдолга, так как к 1 сентября выплаты должны будут составить $1,41 млрд.

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