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ЕС рекомендовал делать химический анализ импортируемой нефти, чтобы исключить сырье из РФ

ЕС рекомендовал импортерам просить подтверждения отсутствия в нефти составляющих из РФ

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Игорь Агеенко/РИА «Новости»

Евросоюз рекомендовал импортерам прописывать в договоре купли-продажи нефти пункт, которым экспортер подтверждает, что смесь не содержит российской составляющей, сообщает ТАСС, ссылаясь на статью в «Официальном журнале ЕС», опубликованную 3 августа в Брюсселе.

«Импортерам рекомендуется прописать в договоре купли-продажи пункт, согласно которому экспортер подтверждает, что продаваемая нефть не содержит российской нефти и что в этом случае экспортеры несут договорную ответственность за любые неверные заявления», — говорится в документе.

Экономическим операторам, занимающимся импортом сырой нефти и нефтепродуктов, рекомендовано также принять меры, гарантирующие, что сырая нефть из России, находящаяся под санкциями, не будет импортирована. Это будет относиться и к случаям, когда она смешана с большей частью нефти, происходящей из третьей страны. Экспортер должен будет доказать это, исключая случаи, когда точная доля продукта, происходящего не из России, не может быть четко продемонстрирована национальным органам государства — члена ЕС.

«Это можно сделать с помощью различных средств, таких как доказательства происхождения нефти, загруженной на судно, или, если возможно, с помощью результатов химических анализов», — говорится в нем.

Ранее сообщалось, что страны G7 изучают возможность запрета услуг по перевозке нефти из России.

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