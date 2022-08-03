В Молдавии нашли альтернативу российскому газу

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что ива является настоящим источником альтернативной энергии. Об этом сообщает молдавский портал tv8.md.

Как рассказал Спыну, он обратился в Минсельхоз с просьбой выделить 100 га земли для посадки ив.

При этом вице-премьер отметил, что план об альтернативном источнике энергии может стать реальным только в ближайшие годы и он не рассчитан на предстоящую зиму.

«Как бы быстро она не росла, за год она не вырастет, мы находимся в тесном контакте с новым министром сельского хозяйства, и я надеюсь, что в скором времени у нас будет ответ о 100 га земли», — подчеркнул он.

Министр объяснил, что ивы являются источником биомассы, из которой можно сделать другое топливо, чтобы использовать его в госучреждениях или в домохозяйствах.

Ранее Спыну заявлял, что энергетическая компания «Молдовагаз» попросила «Газпром» предоставить отсрочку по платежам за август из-за слишком высокой цены.

Цена поставляемого «Газпромом» газа для Молдавии составила $450 за 1000 куб. метров в ноябре 2021 года. В декабре 2021 года Кишинев заплатил $550, в апреле — $1193, $1458,5 — в августе.