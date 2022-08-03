Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Бундестаге рассказали, как избежать возможный энергокризис в ФРГ 07:16
Российский теннисист Хачанов обыграл немца Кепфера на турнире ATP-500 в США 07:09
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь вручила Пелоси почетный орден 06:56
Посол России рассказал, как повлияют санкции против России на мировой рынок 06:51
Теннисистка Азаренко обеспокоена решением LTA отстранить россиян и белорусов от Уимблдона 06:27
Пелоси заявила, что США намерены подтвердить приверженность поддержке Тайваня 06:27
Полузащитник «Зенита» Сутормин: мы должны выигрывать в каждом матче 06:17
Нэнси Пелоси начала встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь 05:58
МО Тайваня: учения ВС КНР у острова говорят о том, что они хотят решить вопрос... 05:58
Футболист «Спартака» Промес поделился ожиданиями от матча... 05:57
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Молдавии нашли альтернативу российскому газу

Вице-премьер Молдавии Спыну предложил использовать иву как источник альтернативной энергии

close
100%
Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что ива является настоящим источником альтернативной энергии. Об этом сообщает молдавский портал tv8.md.

Как рассказал Спыну, он обратился в Минсельхоз с просьбой выделить 100 га земли для посадки ив.

При этом вице-премьер отметил, что план об альтернативном источнике энергии может стать реальным только в ближайшие годы и он не рассчитан на предстоящую зиму.

«Как бы быстро она не росла, за год она не вырастет, мы находимся в тесном контакте с новым министром сельского хозяйства, и я надеюсь, что в скором времени у нас будет ответ о 100 га земли», — подчеркнул он.

Министр объяснил, что ивы являются источником биомассы, из которой можно сделать другое топливо, чтобы использовать его в госучреждениях или в домохозяйствах.

Ранее Спыну заявлял, что энергетическая компания «Молдовагаз» попросила «Газпром» предоставить отсрочку по платежам за август из-за слишком высокой цены.

Цена поставляемого «Газпромом» газа для Молдавии составила $450 за 1000 куб. метров в ноябре 2021 года. В декабре 2021 года Кишинев заплатил $550, в апреле — $1193, $1458,5 — в августе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть