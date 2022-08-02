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Axios спрогнозировал влияние тайваньского кризиса на азиатскую экономику

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Depositphotos

Издание Axios указало на экономический спад в Китае в преддверии визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Так, издание отмечает, что в прошлом месяце Китай сообщил о самых медленных темпах роста с тех пор, как разразился кризис, вызванный пандемией COVID-19. При этом китайское руководство, по мнению сайта, сместило фокус работы структур, отвечающих за экономику, с максимизации инвестиционной привлекательности страны на обслуживание внешнеполитического спроса.

«Председатель Си сместил источник своей легитимности с обеспечения экономического роста на более расплывчатое чувство национального престижа», — сказал Джерард ДиПиппо, старший научный сотрудник программы по экономике в Центре стратегических и международных исследований.

Ранее Китай выразил решительный протест в связи с визитом председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, осуждая этот шаг и называя его серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности КНР.

2 августа Пелоси прибыла с визитом на Тайвань в рамках турне по Азии. По данным тайваньских СМИ, она может задержаться в Тайбае до 17:00 3 августа (12:00 мск), для ее делегации был забронирован этаж в пятизвездочном отеле Grand Hyatt.

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