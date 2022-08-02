Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Венгерской федерации футбола заявили, что не давят на Кечкеша в вопросе... 18:56
Директором Киберцентра НАТО в Эстонии назначен доктор Март Ноорма 18:55
Ученые выяснили, как дождевые капли могут образовывать перекись водорода 18:53
Впервые за 175 лет у берегов Британии акула напала на человека 18:50
Цена золота поднималась до $1,8 тысячи за унцию на фоне визита Пелоси... 18:46
Представитель Белого дома Кирби: нет причин для эскалации конфликта с Китаем 18:46
Пелоси: США не могут «оставаться в стороне», пока Китай «угрожает» Тайваню 18:39
Король Испании Филипп VI и королева Летиция с дочерьми отдыхают на Майорке 18:38
Глава МИД ФРГ Бербок заявила о сокращении импорта газа из РФ до 26%... 18:35
Армия КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня 18:35
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Российское подразделение Райффайзенбанка получило рекордную прибыль на фоне кризиса

close
100%
Depositphotos

Райффайзенбанк в России во втором квартале 2022 года получил чистую прибыль в размере €534 млн. Информация об этом следует из презентации и отчетности материнской структуры австрийской кредитной организации Raiffeisen Bank International (RBI).

Относительно января — марта финансовый результат вырос в 5,6 раза (с €96 млн), а в годовом выражении — в 4,7 раза. Для сравнения: за весь 2021 год Райффайзенбанк заработал €474 млн, а с 2011 года квартальная прибыль российской «дочки» вовсе не достигала таких значений. Отчетность за периоды ранее не доступна для сравнения.

Совокупная прибыль группы за апрель — июнь достигла €1,27 млрд.

В конце июля агентство Reuters со ссылкой на информацию источников написало, что российское подразделение Райффайзенбанка начало искать новых сотрудников. Отмечалось, что у кредитной организации в июле было 276 активных вакансий на сервисе поиска работы HeadHunter.

Райффайзенбанк с 31 июля увеличил размер комиссии за обслуживание валютных счетов с 0,2% до 0,5% в месяц от суммы счета, на котором находится более 5 тыс. единиц в иностранной валюте.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть