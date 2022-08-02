Российское подразделение Райффайзенбанка получило рекордную прибыль на фоне кризиса

Райффайзенбанк в России во втором квартале 2022 года получил чистую прибыль в размере €534 млн. Информация об этом следует из презентации и отчетности материнской структуры австрийской кредитной организации Raiffeisen Bank International (RBI).

Относительно января — марта финансовый результат вырос в 5,6 раза (с €96 млн), а в годовом выражении — в 4,7 раза. Для сравнения: за весь 2021 год Райффайзенбанк заработал €474 млн, а с 2011 года квартальная прибыль российской «дочки» вовсе не достигала таких значений. Отчетность за периоды ранее не доступна для сравнения.

Совокупная прибыль группы за апрель — июнь достигла €1,27 млрд.

В конце июля агентство Reuters со ссылкой на информацию источников написало, что российское подразделение Райффайзенбанка начало искать новых сотрудников. Отмечалось, что у кредитной организации в июле было 276 активных вакансий на сервисе поиска работы HeadHunter.

Райффайзенбанк с 31 июля увеличил размер комиссии за обслуживание валютных счетов с 0,2% до 0,5% в месяц от суммы счета, на котором находится более 5 тыс. единиц в иностранной валюте.