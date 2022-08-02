Банк России установил курс доллара на 3 августа чуть выше 60 рублей

Российский Центробанк установил курс американской валюты к рублю на 3 августа 2022 года на уровне 60,1595 рублей. Информацию об этом пресс-служба регулятора разместила на своем сайте.

Отмечается, что курс доллара на среду на 1 рубль 89,11 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро регулятор понизил на 1 рубль 98,12 копейки, до 61,2656 рубля.

На 16:57 (по мск) доллар торгуется на Московской бирже на уровне 60, 45 рублей, €1 стоит 61, 31 рубль.

Ранее 2 августа РБК со ссылкой на данные пресс-службы Мосбиржи и Банка России сообщило, что информация о прекращении торгов долларом на торговой площадке не соответствует действительности.

29 июля издание Forbes написало, что Центральный банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов.

Затем Банк России заявил про публикацию о подготовке к отмене торгов долларом и евро, что санкционные ограничения постоянно меняются и регулятор моделирует с участниками рынка разные сценарии.