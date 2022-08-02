Немецкая компания RheinEnergie повысит тарифы на электроэнергию более чем вдвое

Немецкая компания RheinEnergie готовится повысить тарифы на электроэнергию в среднем на 113% к концу года, сообщает газета Augsburger Allgemeine.

«Причина заключается в почти 450-процентном росте затрат на закупку природного газа по сравнению с прошлым годом», — отмечается в статье.

Ожидается, что цены вырастут с 960 до 2002 евро ежегодно для среднего домохозяйства.

Подчеркивается, что компания обслуживает около 2,5 млн потребителей, в основном в Кельне и окрестностях. Цены на энергоносители растут в Германии с конца прошлого года, ускорившись после начала российской спецоперации на Украине. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в июне энергоносители подорожали на 38%.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что многие жители США испытали шок из-за полученных счетов за электричество, которые многие из них не могут оплатить. Рост цен на электроэнергию в среднем по стране составит 20% за лето. При этом в ряде штатов счета могут увеличиться на 45-50%. По мнению специалистов, резкий скачок связан с подорожаем газа.