Норвежский производитель красок Jotun продал свои активы в России

Активы норвежского производителя красок Jotun в России выкупила группа «Атомстройкомплекс». Сообщение об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

Сумму сделки в Jotun не указали. Продажу российского бизнеса объяснили тем, что «работать в условиях санкций становится все сложнее».

Со 2 августа под управление «Атомстройкомплекса» переходят все российские активы норвежской компании. Бренды, интеллектуальная собственность и технологии производителя красок частью сделки не являются. В Jotun пообещали, что все сотрудники сохранят свои должности. Штат компании насчитывает более 300 человек.

Jotun вела бизнес в России с 1989 года. С 2017 года у компании появился завод в Тосненском районе Ленобласти. 3 марта Jotun объявила о его закрытии. Такое решение прияли из-за ситуации на Украине.

22 июня финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila объявил, что покинет российский рынок. В компании пояснили, что в нынешних условиях не могут продолжать работу «даже на минимальном уровне».