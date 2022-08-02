Собственник «Пятерочки» и «Перекрестка» купит две крупные торговые сети в Сибири

Российская компания X5 Group, которая управляет продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и дискаунтером «Чижик», договорилась о покупке контролирующих долей сразу в двух группах из Восточной Сибири — сети гастрономов «Красный Яр» и сети супермаркетов «Слата». Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Если ходатайство ретейлера одобрит Федеральная антимонопольная служба (ФАС), X5 Group перейдут 70-процентные доли в двух сибирских группах. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2022 года.

После совершения сделки предполагается, что сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов.

В пресс-службе ритейлера отметили, что приобретение контроля в крупнейших представителях сибирского ретейла поможет X5 «значительно расширить» свое присутствие в Восточной Сибири.

В конце июля сообщалось, что X5 Group совместно с организацией «Фудшеринг» и фондом продовольствия «Русь» запустила пилотный проект фудшеринга.