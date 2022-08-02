В Германии сообщили о заполненности газохранилищ на 69%

Газохранилища Германии заполнены на 69% и продолжают заполняться, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное сетевое агентство.

В ведомстве отметили, что поставки газа в Германию в настоящее время стабильны и что энергобезопасность страны на данный момент гарантирована, однако нельзя исключать и ухудшения ситуации.

По информации ведомства, поток газа по «Северному потоку» сейчас составляет около 20% от максимальной мощности. В случае сохранения такого же уровня к 1 ноября цель по достижению уровня заполненности газохранилищ в 95% вряд ли будет достигнута «без дополнительных мер», указал регулятор.

Ранее в июле заместитель официального представителя немецкого кабмина Кристиане Хоффман заявила, что власти Германии ожидают поставок газа по «Северному потоку» в полном объеме после завершения ремонта турбины. Однако с 27 июля «Газпром» еще более снизил прокачку газа — на 20% от плановой мощности газопровода. В ФРГ назвали это решение политическим ходом.