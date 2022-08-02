Биржевые цены на газ в Европе вновь превысили $2200 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе снова превысила $2200 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К 14:34 (мск) тысяча кубометров топлива торговалась за $2251. Рост стоимости газа с начала дня поднялся на 4%.

В конце июля сообщалось, что цена на газ в Европе впервые поднялась выше $2 300 за тысячу кубометров впервые с 8 марта на фоне сокращения поставок по «Северному потоку».

Тогда стало известно, что поставки газа по «Северному потоку» сократились до 20% от полной мощности. Причиной снижения прокачки газа стало отключение еще одного турбинного агрегата, необходимого для прокачки топлива.

29 июля замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что немецкий конгломерат Siemens устранил не более четверти обнаруженных неполадок на турбинах «Северного потока».

При этом замглавы «Газпрома» отметил, что у специалистов Siemens есть все возможности для выполнения сервисных работ.

1 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не могла повлиять на объемы поставок по газопроводу «Северный поток», их ограничивали санкции.