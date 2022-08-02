Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
МО РФ возложило на администрацию Байдена ответственность за удар по СИЗО... 15:51
Глава «Авангарда» заявил, что иностранные игроки шокированы Омском 15:50
Президент Украины Зеленский уволил главного аналитика СБУ Безверхого 15:50
Российская программа выявит пьяного сотрудника по нажатию клавиш на клавиатуре 15:47
Психолог Михаил Лабковский объяснил, почему люди верят в гороскопы 15:43
На фестивале Geek Picnic в Москве прошел парад самодельных электромашин 15:41
Омбудсмен ДНР Морозова призвала ООН отреагировать на использование Киевом мин... 15:37
Gloria Jeans может стать новым владельцем российских активов H&M 15:35
Молдавия планирует снизить потребление газа зимой, если «Газпром» сократит... 15:32
Китай приостановил импорт продукции свыше 100 тайваньских компаний перед визитом... 15:31
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Биржевые цены на газ в Европе вновь превысили $2200 за тысячу кубометров

close
100%
Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Стоимость газа в Европе снова превысила $2200 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К 14:34 (мск) тысяча кубометров топлива торговалась за $2251. Рост стоимости газа с начала дня поднялся на 4%.

В конце июля сообщалось, что цена на газ в Европе впервые поднялась выше $2 300 за тысячу кубометров впервые с 8 марта на фоне сокращения поставок по «Северному потоку».

Тогда стало известно, что поставки газа по «Северному потоку» сократились до 20% от полной мощности. Причиной снижения прокачки газа стало отключение еще одного турбинного агрегата, необходимого для прокачки топлива.

29 июля замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что немецкий конгломерат Siemens устранил не более четверти обнаруженных неполадок на турбинах «Северного потока».

При этом замглавы «Газпрома» отметил, что у специалистов Siemens есть все возможности для выполнения сервисных работ.

1 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не могла повлиять на объемы поставок по газопроводу «Северный поток», их ограничивали санкции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть