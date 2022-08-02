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«Союзнапитки» заявили, что ожидают снижение объема рынка в России на 10% в 2022 году

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В Союзе производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») ожидают снижение объема рынка в России минимум на 10% в 2022 году относительно 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы союза Максима Новикова.

«Глубина падения будет зависеть от того, насколько быстро производитель адаптируется к этим условиям, но гарантировано, исходя из предыдущих кризисов, глубина падения может составлять как минимум 10%», — сказал Новиков.

При этом, по его словам, рынок воды может восстановиться быстро и выйти на рост в диапазоне от 10% до 15%. Отрасль соков тоже может восстановиться, но не быстрыми темпами. Сроки он не назвал.

По словам Новикова, в 2021 году в Росси произвели около 8,5 млрд литров упакованной воды, 7 млрд литров безалкогольных напитков, 2,5 млрд литров соков и порядка 300 млн литров растительных напитков. Отставание этого года от предыдущего глава союза связал со снижением активности потребителей ввиду сокращения их доходов, что происходит каждый кризис.

В апреле глава ассоциации «Союзнапитки» заявлял, что Россия может столкнуться с проблемами поставок сырья для производства апельсинового сока, которое закупалось в США и Евросоюзе.

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