«Ъ» сообщил, что Минфин отказал отельерам в налоговых льготах

Российский Минфин не поддержал предложение отельеров об освобождении от НДС объектов туристической инфраструктуры. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ министерства «Опоре России», в котором говорится об отказе поддержать предложение организации по снижению налоговой нагрузки на отельеров.

В Минфине посчитали нецелесообразным освобождение от НДС услуг объектов туринфраструктуры, потому что одобрение этой задумки приведет к выпадающим доходам бюджета и создаст прецедент, так как с аналогичными просьбами могут обратиться налогоплательщики и из других секторов экономики.

Также финансовое ведомство не поддержало просьбу о предоставлении федеральных льгот по налогу на имущество и обнулении налога на прибыль.

Кроме того, Минфин не поддержал идею снизить НДФЛ и страховые взносы для россиян, которые заняты в сфере туризма.

В начале июня сообщалось, что правительство России утвердило выделение денег Минстрою на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».