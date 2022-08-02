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Экономист заявил о «Байденовском буме» в американской экономике

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман заявил, что американская экономика переживает во время администрации президента Джо Байдена экономический рост. Об этом сообщает Fox News.

«Проблема может заключаться в том, что экономика Байдена процветала «слишком сильно», подпитывая инфляцию, и что теперь ей нужно остыть, что может привести к рецессии (но еще не произошло)», — заявил специалист, отвечая таким образом на критику оппонентов, упрекавших его в излишнем оптимизме.

По его мнению, сейчас некорректно говорить о рецессии, несмотря на отрицательный рост ВВП.

Само издание, при этом, скептически отнеслось к выводам ученого, указав на ущерб малому бизнесу, вызванный ограничениями, введенными в связи с пандемией COVID-19.

До этого Кругман назвал криптовалюты «большой аферой», сравнив этот рынок с огромным финансовым пузырем.

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