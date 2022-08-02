Брокеры выступили против запрета на покупку иностранных акций для неквалифицированных инвесторов

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила против запрета на покупку иностранных акций для неквалифицированных инвесторов. Сообщение об этом пресс-служба организации опубликовала на своем сайте.

Отмечается, что НАУФОР направила в Банк России свои замечания и предложения к Концепции совершенствования защиты розничных инвесторов.

В ассоциации перечислили возможные последствия такого запрета. Например, инвесторы лишатся возможности диверсифицировать свои портфели, вырастут риски инвестиций, упадет интерес розничных инвесторов к вложениям в отечественные ценные бумаги, случится отток инвесторов.

«Усилия по ограничению рисков неквалифицированных инвесторов должны носить осторожный и постепенный характер, чтобы сохранить достижения российского фондового рынка», — почеркнули в НАУФОР.

20 июля руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута заявил, что неквалифицированные инвесторы могут временно получить запрет на увеличение позиций зарубежных ценных бумаг.