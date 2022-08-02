«Известия»: к концу 2022 года цены на жилье в России могут вырасти до 12%

Цены на первичное жилье в России могут повыситься к концу 2022 года на 10% — 12%. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение коммерческого директора ГК «Основа» Игоря Сибренкова.

В настоящее время цены, например, на вторичное жилье, напротив, падают, а продажи растут. По словам заместителя директора по продажам ГК «Гранель» Сергея Нюхалова, по итогам июля продажи жилья выросли на 13% по сравнению с июнем и на 20% по сравнению с апрелем.

В девелоперской компании Level Group отметили, что рынок жилья приходит в норму: снижение ключевой ставки, сокращение процента по льготной ипотеке позволяют застройщикам с оптимизмом смотреть в будущее.

Нюхалов прогнозирует, что рост спроса, который отмечался в первые два летних месяца, продолжится и во втором полугодии. По его мнению, наиболее ликвидные проекты могут подорожать из-за возвращения отложенного спроса.

Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что спрос на покупку жилья в России по итогам 2022 года может сократиться в диапазоне от 10% до 20%.