Посол Таиланда в России сообщил, что Бангкок работает над внедрением карты «Мир» в стране

Бангкок работает вместе с Москвой над внедрением карт платежной системы «Мир» в Таиланде. Об этом агентству РИА Новости заявил посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.

«Таиланд и Россия работают над проектом внедрения российской карты «Мир» в Таиланде, учитывая высокий запрос со стороны российских туристов, особенно в самых популярных направлениях, таких как Самуи, Паттайя и Пхукет», — сказал Вонгсинсават.

Посол отметил, что из-за санкций против Москвы в реализации этого проекта произошли задержки. Тайская и российская стороны сейчас проводят совместные консультации, чтобы найти альтернативные решения в данной ситуации.

По его словам, Бангкок надеется на скорый запуск двусторонней системы быстрых платежей, которая в том числе повысит объемы торговли товаров и услуг между двумя странами.

Ранее 2 августа Вонгсинсават сказал, что в Таиланде интересуются покупкой товаров ключевых российских индустрий, в том числе удобрений и энергоносителей. По словам посла Таиланда в России, королевство особенно заинтересовано в низкоуглеродных технологиях