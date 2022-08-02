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Посол Таиланда в России сообщил, что Бангкок работает над внедрением карты «Мир» в стране

Посол Таиланда в РФ сообщил, что на Самуи, Паттайе и Пхукете могут внедрить карту «Мир»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бангкок работает вместе с Москвой над внедрением карт платежной системы «Мир» в Таиланде. Об этом агентству РИА Новости заявил посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.

«Таиланд и Россия работают над проектом внедрения российской карты «Мир» в Таиланде, учитывая высокий запрос со стороны российских туристов, особенно в самых популярных направлениях, таких как Самуи, Паттайя и Пхукет», — сказал Вонгсинсават.

Посол отметил, что из-за санкций против Москвы в реализации этого проекта произошли задержки. Тайская и российская стороны сейчас проводят совместные консультации, чтобы найти альтернативные решения в данной ситуации.

По его словам, Бангкок надеется на скорый запуск двусторонней системы быстрых платежей, которая в том числе повысит объемы торговли товаров и услуг между двумя странами.

Ранее 2 августа Вонгсинсават сказал, что в Таиланде интересуются покупкой товаров ключевых российских индустрий, в том числе удобрений и энергоносителей. По словам посла Таиланда в России, королевство особенно заинтересовано в низкоуглеродных технологиях

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