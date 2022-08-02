Le Figaro: промышленные фирмы Франции готовятся к дефициту газа в стране

Во Франции промышленные компании готовятся к дефициту энергоснабжения на фоне сокращения поставок российского газа в Евросоюз (ЕС). Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на сообщение гендиректора французской энергетической и газовой компании Engie Катрин МакГрегор.

«Показатели спроса (на газ) со стороны предприятий сократились на две цифры, это свидетельствует о том, что они готовятся к нехватке газа», — сказала МакГрегор.

По ее словам, французские производители стараются по возможности уменьшить объем потребления газа. Но, как отметили в издании,

некоторые отрасли промышленности, в частности, химическая, металлургическая, производство цемента и стекла, требуют большого количества энергии, и им сложнее экономить топливо.

Какие-то компании намерены перейти на альтернативные виды топлива — уголь или дизель.

В конце июля сообщалось, что представители стран Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

Ранее 2 августа агентство Reuters написало, что в Германии опасаются осложнения в работе крематориев из-за снижения поставок российского газа.