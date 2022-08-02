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Банк России и Мосбиржа опровергли информацию об остановке торгов долларом

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Информация о прекращении торгов долларам на Московской бирже не соответствует действительности. Об этом РБК рассказали в пресс-службе торговой площадки и Банке России.

Собеседник издания на Мосбирже сказал, что торги долларом проводят в штатном режиме. В регуляторе сказали, что соответствующую информацию Центробанк не обсуждал ни с биржей, ни с участниками рынка.

По информации РБК, один из клиентов банка для предпринимателей «Точка» получил сообщение с призывом избавляться от долларов, которые остались у него на счету, под угрозой заморозки этих денег. Сообщение он получил со стороннего номера, но в нем был указан ИНН клиента.

«Ситуация срочная. Возможно, завтра биржа остановит торговлю долларами. То есть с ними ничего нельзя будет сделать: они могут на много лет застрять на счете и обесцениться. Беспокоюсь, что вас это может коснуться, так как на вашем счете есть доллары. Советуем продать их до завтра (в интернет-банке) — пока мы держим рыночные курсы», — говорилось в сообщении.

Затем клиент обратился с банк для уточнения достоверности информации. В службе технической поддержки клиенту сказали: «Из-за ужесточения санкций курсов, возможно, не будет уже завтра. Мы советуем продавать доллары, чтобы в будущем не возникло неудобств».

29 июля издание Forbes написало, что Центральный банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов.

Затем Банк России заявил про публикацию о подготовке к отмене торгов долларом и евро, что санкционные ограничения постоянно меняются и регулятор моделирует с участниками рынка разные сценарии.

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