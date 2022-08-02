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«Ъ» выяснил планы Минцифры по льготному кредитованию производителей электроники

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Pixabay

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ведет работу над новыми мерами поддержки российских производителей электроники. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Предполагается, что Минцифры запустит при участии крупнейших банков программу льготного кредитования вендоров.

По информации издания, 1 августа в Минцифры состоялось обсуждение инициативы с представителями банков. В результате российские компании смогут получить кредиты на закупку комплектующих и реализацию инвестиционных проектов под 5% годовых. Для предоставления таких условий нужно, чтобы минимальная сумма кредита составляла 4 млрд рублей.

Ожидается, что правительство компенсирует банкам разницу между рыночной и льготной процентной ставкой за счет средств из резервного фонда.

В настоящий момент сроки реализации новой программы, направленной на поддержку производителей электроники, не приводятся.

Ранее в МЭР сообщили о создании блокчейн-платформы для учета мер поддержки бизнеса.

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