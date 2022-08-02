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В Минстрое России предложили передавать невостребованное жилье льготникам

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Антон Денисов/РИА «Новости»

В Минстрое России предложили передавать льготникам приобретенное за счет государства жилье, которое осталось невостребованным. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, подготовленный ведомством.

Сообщается, что в первую очередь речь идет о квартирах, которые покупались для военных. Их предлагается передавать гражданам из определенных льготных категорий, включая ветеранов Великой Отечественной войны, пострадавшим в результате радиационных аварий и их ликвидаторам, инвалидам и семьям, в которых растут дети с инвалидностью.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в настоящий момент в РФ насчитывается 82 таких квартиры. Больше всего их находится в Свердловской области (27), Санкт-Петербурге (18) и Псковской области (9).

По мнению экспертов, данный механизм может помочь снять с регионов нагрузку по содержанию «отказных» квартир, а также более эффективно распоряжаться квартирным фондом.

Ранее риелтор Олег Самойлов спрогнозировал, что жилье в России продолжит дорожать, при этом ситуация на рынке станет хуже из-за отсутствия роста доходов у населения.

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