Аналитик Федяков заявил о снижении цен на отечественные и импортные фрукты в августе

Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что обозначившийся профицит продуктов питания на российском рынке приводит к снижению стоимости еды, по его прогнозу, цены на них упадут до минимума в августе. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, цены на популярные в России огородные культуры начинают снижаться из-за того, что со второй половины лета в магазины поступают свежие овощи от отечественных сельхозпроизводителей.

«Летом эти продукты доступны с отечественных грядок, с отечественных полей. Профицит предложения на рынке приводит к снижению цен. Цены на продукты из «борщевого набора» доходят до минимума в сентябре, в октябре падение прекращается, чтобы в ноябре снова начать рост», — отметил Федяков.

Он добавил, что в августе подешевеют фрукты не только отечественного производства, но и привезенные из других государств.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова заявила, что в России продолжают дешеветь овощи и фрукты, созревающие в разгаре лета. Согласно ее прогнозам, осенью цены продолжат снижаться только на продукты позднего срока созревания, при этом многое другое может начать дорожать.