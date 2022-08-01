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Bloomberg: в Мюнхене возобновили работу мазутных горелок на тепловых станциях

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Reuters

Власти Мюнхена возобновили работу мазутных горелок на тепловых станциях и перенесли перевод энергоблока нуля на газ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местную коммунальную компанию Stadtwerke Muenchen.

По информации агентства, мазутные горелки располагаются на тепловых станциях, которые до недавнего времени были закрыты.

В компании считают, что благодаря таким мерам удастся снизить объемы потребления природного газа и расширить структуру энергетики в городе.

Также Stadtwerke Muenchen снизила минимальную температуру в бассейнах и саунах и запустила программу по расширению систем централизованного отопления, работающих на возобновляемых источниках энергии.

Ранее Bank of America заявлял об ужасном сценарии газового кризиса в Европе. Специалисты Bank of America говорят о возможном дефиците газа в Европе в зимний период, так как при работе «Северного потока» на 20% от его мощности страны могут не успеть накопить достаточно газа на зиму.

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