Минсельхоз РФ: мощности российских производителей смогут полностью обеспечить страну чаем

Минсельхоз России заявил в своем Telegram-канале, что уход Lipton, Saito и Brooke Bond не скажется на объемах и ассортименте продаваемого в РФ чая.

«Российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией. Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что основную долю рынка чая в России занимают компании с российским капиталом, и их мощности позволяют в полном объеме обеспечить потребителей.

Ранее глава отраслевого союза «Росчайкофе» Рамаз Чантурия говорил, что чайные бренды компании Ekaterra — Lipton, Brooke Bond и Saito – занимали не слишком большую долю на российском рынке. На них приходилось от 7% до 9% рынка. Он добавил, что продукция компании Ekaterra была известна в крупных российских городах и мегаполисах, включая Москву и Санкт-Петербург. Однако в регионах узнаваемость брендов зарубежной фирмы была ниже.