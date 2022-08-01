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Глава «Росчайкофе» Чантурия сообщил, что Lipton, Brooke Bond и Saito занимали не более 9% рынка

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Чайные бренды компании Ekaterra — Lipton, Brooke Bond и Saito – занимали не слишком большую долю на российском рынке. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава отраслевого союза «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«Компания Ekaterra была в группе лидеров по производству и продаже чая в России, но не главным игроком. Более 60% российского чайного рынка принадлежит двум отечественным компаниям — «Орими» и «Май». На долю первой (бренды Greenfield, Tess и другие) приходится 40-50% российского рынка. Вторая производит «Майский чай», Curtis, Richard — они занимают порядка 20%. Ekaterra со своими Lipton, Brooke Bond и Saito покрывали порядка 7-9% рынка», — подчеркнул Чантурия.

Он добавил, что продукция компании Ekaterra была известна в крупных российских городах и мегаполисах, включая Москву и Санкт-Петербург. Однако в регионах узнаваемость брендов зарубежной фирмы была ниже.

«У Ekaterra единственный более-менее известный в России бренд — Lipton. О существовании остальных торговых марок зарубежной фирмы многие граждане, уверен, и не знали. Brooke Bond и тем более Saito продавались далеко не во всех регионах России. То есть, фактически, речь идет только об уходе Lipton с российского рынка, остальные бренды Ekaterra являются нишевыми и не очень заметными. Местные производители смогут без проблем заместить их долю», — резюмировал Чантурия.

1 августа в пресс-службе Ekaterra заявили о прекращении производства чаев Lipton, Saito и Brooke Bond в России. Эти бренды перестанут производиться в стране к концу 2022 года. После этого Ekaterra полностью прекратит их продажу на российском рынке.

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