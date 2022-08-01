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Производитель Greenfield заявил, что сможет заменить Lipton на российском рынке

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российские чайные производители смогут полностью заместить уходящие с рынка бренды Lipton, Saito и Brooke Bond. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по корпоративным коммуникациям группы компаний «Орими» Мария Драбова. «Орими Трейд» производит чай Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Канди», «Принцесса Ява» и других торговых марок.

«Российские производители смогут полностью заменить бренды Lipton, Saito и Brooke Bond. Совокупная доля чайных брендов Ekaterra в объеме российского чайного рынка сегодня составляет порядка 6,3%, причем основная часть – 5,5% — приходится на бренд Lipton. Группа компаний «Орими», в частности, располагает всеми необходимыми ресурсами для увеличения объема производства, если на это будет запрос рынка», — подчеркнула Драбова.

Она добавила, что уход Lipton, Saito и Brooke Bond не окажет заметного влияния на состояние российского чайного рынка. Объемы продаж этих брендов в России за последние годы неизменно снижались.

«Последние годы бренды Lipton, Saito и Brooke Bond, которые, безусловно, имеют свою лояльную аудиторию, демонстрировали незначительное, но неуклонное снижение объемов», — резюмировала Драбова.

1 августа в компании Ekaterra заявили о прекращении производства чаев Lipton, Saito и Brooke Bond в России. Эти бренды перестанут производиться в стране к концу 2022 года. После этого Ekaterra полностью прекратит их продажу на российском рынке из-за «невозможности стабильно развивать бизнес».

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